وزير الإعلام للصحفيين المصريين: يجب العمل سويًّا لكي تكون الرياض والقاهرة يدًا واحدة

المواطن - عبير فتحي - شرم الشيخ

أبدى وزير الإعلام، تركي الشبانة، سعادته بالتواجد في مصر، وحماسته للقاء بين الإعلام المصري والسعودي.



وقال الشبانة خلال لقائه الصحفيين المصريين والسعوديين، على هامش القمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ، بحضور مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والسفير أحمد القطان وزير الدولة للشؤون الإفريقية: إنه من واجب الصحافة السعودية والمصرية أن يكونا متحدين بشكل أكبر؛ لأن الهدف واضح تمامًا.

وشدد وزير الإعلام على ضرورة العمل سويًّا لكي تكون السعودية ومصر يدًا واحدة، مضيفًا: أتمنى مساعدتكم جميعًا لكي نصل لهذا الهدف.

من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد القطان، أن الفترة التي قضاها في مصر سفيرًا للمملكة وتصل لقرابة 13 عامًا لن ينساها، مشددًا على أن لمصر مكانة خاصة في قلبه، ودائمًا ما كان يسعى لتوفيق العلاقات المصرية السعودية ونجح في هذا الأمر.

وأضاف القطان أن لقاء القمة الذي عُقد أمس الأول السبت بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تم التأكيد خلاله على أهمية العلاقات بين البلدين، كما أن خادم الحرمين الشريفين أكد أن مصر أهم دولة في الوطن العربي، ويجب أن تكون العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها، فمصر والمملكة هما جناحا الأمة العربية.