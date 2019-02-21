وزير البيئة يكرم شركة المراعي

المواطن - الرياض

كرم وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، شركة المراعي لشراكتها الرئيسية لحفل إطلاق مؤشر الفقد والهدر الغذائي في المملكة.

ويعتبر مؤشر الفقد والهدر الغذائي “خط الأساس” أحد أهم مبادرات برنامج التحول الوطني، لتحقيق رؤية المملكة 2030 والذي تنفذه المؤسسة العامة للحبوب.

عن ذلك أكد عبدالله العتيبي مدير العلاقات العامة في شركة المراعي على أهمية هذه الدراسة، كونها تسعى لتحقيق أفضل الممارسات بهدف المساهمة بتخفيض الفقد والهدر في الغذاء، والذي يعد عملاً نبيلاً في تقدير النعمة إضافة إلى أثر ذلك على الجانب الاقتصادي.

وقال : “تتسق هذه المبادرة الوطنية مع الجهود التي تبذلها شركة المراعي بهذا الخصوص، إذ عملت في وقت سابق على تنفيذ مبادرة اجتماعية عنوانها “قدر النعم” بهدف المساهمة بإيقاف الهدر والإسراف لدى المجتمع”.

جدير بالذكر أن شركة المراعي تسعد بأن تكون شريكاً في مثل هذه المبادرات الوطنية، التي تدعم مبدأ التشارك بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يعد من أهم ما تسعى إليه رؤية المملكة ٢٠٣٠.