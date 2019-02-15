وزير الثقافة للأدباء: لا تترددوا في طرح أفكاركم ومقترحاتكم الخلّاقة

المواطن - الرياض

اجتمع وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، بنخبة من الأدباء والفنانين والمبدعين السعوديين أمس الخميس، في حي طريف بالدرعية.

واستمع وزير الثقافة إلى ملاحظات ومقترحات المثقفين، بهدف تعزيز وتطوير القطاع الثقافي بالمملكة.

وقال وزير الثقافة: إن الوزارة تعمل على تحقيق تطلعات ولاة الأمر، إذ يشهد القطاع الثقافي اهتماما من خادم الحرمين الشريفين، ومتابعة مباشرة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ودعا الوزير المثقفين والمثقفات إلى عدم التردد في طرح أفكارهم ومقترحاتهم الخلاقة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إطلاق إستراتيجيتها الشاملة في العاشر من مارس 2019، وتهدف إلى النهوض بالمشهد الثقافي، وتدفع بالحراك الإبداعي إلى المزيد من التقدم والريادة، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وعبر الوزير عن ثقته بأن الإستراتيجية الجديدة بما تشتمل عليه من برامج ومبادرات ستجعل من العام الحالي 2019 عامًا متميزًا للقطاع الثقافي في المملكة، وستمثل انطلاقة جديدة للقطاع الثقافي تهدف الوزارة من خلالها إلى تحقيق أهداف مهمة من ضمنها نشر الثقافة في جميع محافظات ومدن المملكة، وتحقيق الريادة عربيًّا إلى جانب تعزيز صورة المملكة في المجتمع الدولي.