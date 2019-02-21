وزير الخارجية الصيني: مستعدون للتعاون التقني مع المملكة.. والجبير: علاقتنا مستقرة ومتينة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

التقى عضو مجلس الدولة الصيني ووزير الخارجية وانغ يى، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية عادل الجبير في بكين، وأشاد وانغ بالتطور السريع للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقال وانغ إن العلاقات بين الصين والسعودية تتميز بالاحترام المتبادل والتفاهم والدعم، مؤكدًا أن هناك تطوراً واضحاً وسريعاً خلال الفترة الماضية في التعاون بين البلدين.

وأضاف إن الوضع الدولي مليء بعدم اليقين حاليًا، داعيًا الجانبين إلى العمل معًا لضخ مزيد من الطاقة والاستقرار الإيجابي للوضع الدولي والإقليمي.

وأوضح أن الصين تقف على أهبة الاستعداد لتدعيم التعاون التقني مع السعودية وتدعو للدخول في الثورة الصناعية الرابعة، مضيفًا أنه يعتقد أن المملكة ستواصل توفير بيئة سوق عادلة للمؤسسات الصينية.

وأشار إلى أن كلاً من الصين والمملكة تواجهان تهديدات الإرهاب والتطرف، ويجب على الجانبين تعزيز التعاون من أجل الحفاظ المشترك على أمن واستقرار البلدين والمنطقة.

من جانبه، وصف الوزير الجبير العلاقات الثنائية بأنها “مستقرة جدًا ومتينة”، خاصة مع التطور الواضح والسريع في السنوات الأخيرة، والتي شهدت التركيز على العديد من المجالات الاقتصادية.

وقال وزير الخارجية إن الجانب السعودي يعتبر الصين شريكًا استراتيجيًا طويل الأجل، مؤكدًا أن الرياض تتطلع إلى علاقات أوثق في السياسة والاقتصاد والأمن ومجالات أخرى.