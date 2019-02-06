وزير الداخلية يرأس اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف

وزير الداخلية يرأس اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف

2019/02/06
الساعة 7:06 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1850
0
طباعة
المواطن - الرياض

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية  اجتماع المجلس الأعلى للجامعة في دورته السادسة والأربعين.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم