وزير الداخلية يرأس اجتماع المجلس الأعلى لجامعة نايف

المواطن - الرياض

رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اجتماع المجلس الأعلى للجامعة في دورته السادسة والأربعين.