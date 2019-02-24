وزير العدل يبحث مجالات التعاون مع السفير البريطاني

المواطن - الرياض

استقبل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في مكتبه اليوم الأحد، سعادة السفير البريطاني لدى المملكة العربية السعودية سايمون بول كوليس.

ورحّب الصمعاني بالسفير البريطاني، مشيداً بالعلاقات المتينة والمترابطة بين البلدين الصديقين، والتي تأتي امتداداً من رغبة واهتمام قيادتي البلدين في تطوير العلاقات الثنائية وتفعيلها بما يصب في مصلحة البلدين.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل تعزيز التعاون في المجال العدلي والقضائي بين المملكة وبريطانيا، إضافةً إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.