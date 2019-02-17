وزير المالية الباكستاني: الاستثمارات السعودية مؤشر إيجابي لاقتصادنا

وزير المالية الباكستاني: الاستثمارات السعودية مؤشر إيجابي لاقتصادنا

2019/02/17
الساعة 6:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, جولة ولي العهد, حصاد اليوم
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المواطن - واس

رحب معالي وزير المالية بجمهورية باكستان الإسلامية أسد عمر، بزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان، كما رحب باستثمارات الشركات السعودية في باكستان، وعدها مؤشراً إيجابياً لباكستان، وستساهم في توفير فرص للعمل للشباب الباكستاني.
وأوضح في تصريح صحفي أن من أهم الاستثمارات السعودية في باكستان إنشاء مصفاة للنفط في ميناء “جوادر” المطل على البحر العربي، مؤكداً أن هذه المصفاة ستكون لها نتائج إيجابية على الاقتصاد الباكستاني.
وأضاف أن الشركات السعودية تنوي أيضاً الاستثمار في قطاع البتروكيماويات والتعدين وغيرها من القطاعات، وأن باكستان عازمة على قديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين السعوديين، معرباً عن أمله في أن تقود الزيارة العلاقات بين الرياض وإسلام آباد إلى آفاق جديدة من التعاون.



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