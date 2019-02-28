وزير المالية: مشروع نيوم العملاق سيوفر فرصًا كبيرة للأردنيين

المواطن - الرياض

أكد وزير المالية محمد الجدعان، اليوم الخميس، التزام المملكة العربية السعودية بدعم الأردن ماليًا.

وقال الجدعان في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إن مشروع نيوم العملاق سيوفر فرصًا كبيرة للأردنيين.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دعا في يونيو الماضي إلى عقد قمة لبحث سبل دعم الأردن لتخطي أزمته الاقتصادية.

وضمت القمة كلا من الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت، ونائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد، انتهت بتقديم الدول الثلاث حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن بإجمالي 2.5 مليار دولار.