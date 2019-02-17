وزير المالية يدشن حزمة من الخدمات الجديدة.. وقت أقل وجهد أوفر

المواطن - الرياض

تعزيزاً لفاعلية قنوات التواصل مع جميع العملاء لخدمات وزارة المالية، من خلال فتح قنوات تواصلية جديدة بما يسهم في تقديم خدمات الوزارة بشكل أفضل، ووقت أقل، وجهد أوفر، دشّن معالي الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية، حزمة من الخدمات الجديدة تشمل: مركز الاتصال الموحد، ومنصة خدمات الأفراد، وموقع الوزارة الإلكتروني بحلته الجديدة. حيث قام معاليه بتدشين مركز الاتصال الموحد من خلال تجربة حقيقية، وذلك بإجراء اتصال فعلي بإحدى خدمات المركز، والاستفسار عن إحدى المعاملات.

وكانت مراسم التدشين قد بدأت بعرض عن موقع الوزارة الإلكتروني الجديد قدّمه سعادة الأستاذ أحمد الصويان وكيل الوزارة لشؤون التقنية والتطوير؛ أوضح خلاله التطورات ما بين الموقع الجديد والآخر السابق، من حيث سهولة الاستخدام، والتعرف على الخدمات الإلكترونية، وسرعة الوصول إلى المعلومة، وتحقيقه متطلبات معايير الأمم المتحدة، وتطوير تصميمه وفق التوجهات العالمية للبوابات الإلكترونية وغيرها من المزايا. كما قدّم الصويان عرضاً مماثلاً عن منصة خدمات الأفراد (المواطن والمقيم)، التي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي لمعاملات الأفراد في الوزارة، وتحسين تصنيف المملكة في المعايير الدولية لأفضل الممارسات، وتقليص الوقت وتوفير الجهد لمراجعي الوزارة من العملاء وأصحاب المصلحة، وقياس مؤشرات الأداء لخدمات الأفراد بالوزارة، وتوفير بيئة آمنة للخدمات الرقمية. وبيّن الصويان أن هذه البوابة تقدم حزمة من الخدمات في إصدارها الأول؛ من أبرزها إعفاءات القروض، والمقررات والقواعد، وخدمات أوامر الدفع، ونزع الملكيات، إلى جانب خدمات عامة.



بعدها؛ تحدث سعادة الأستاذ يعرب الثنيان وكيل الوزارة للتواصل والإعلام عن هذا المركز المهم، موضحاً أن تدشين مركز الاتصال الموحد وتشغيله يُشكل المرحلة الأولى من مشروع مركز الخدمة الشامل لوزارة المالية، مؤكداً أهميته في تعزيز فاعلية التواصل مع العملاء وخدمتهم بشكل أفضل دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، حيث سيقوم مركز الاتصال الموحد بتقديم الخدمة لعملاء وزارة المالية، والعملاء بمختلف فئاتهم، سواءً كانوا أفراد أو جهات من القطاعين العام والخاص، كما يعد المركز أحد أهم المشاريع التواصلية التي تلعب دوراً في تحسين تجربة العملاء ورضاهم.

الجدير بالذكر أنه سعياً إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية فقد تبنت الوزارة فكرة تأسيس وتشغيل مشروع مركز الخدمة الشامل، الذي يوحد جميع قنوات تواصل العملاء مع الوزارة في مسار واحد، حيث يأتي مركز الاتصال الموحد، كمرحلة أولى في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، لتقديم الخدمة الشاملة لجميع فئات العملاء تسهيلاً لهم، وتحسيناً لمستوى خدمات الوزارة المقدمة بأقصر وقت، وأقل جهد، وأفضل جودة.

يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد عبر رقم الهاتف (19990)، والبريد الإلكتروني [email protected] وكذلك عبر حساب المركز في (تويتر): @MofCare.