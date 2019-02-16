وصفة سحرية لعلاج آلام العظام

المواطن - متابعة

آلام العظام من أكثر المشاكل الصحية انتشاراً خاصة في الفئات العمرية المتقدمة، وتختلف من حيث مسبباتها لكنها تتفق في آثارها على صحة الإنسان.

ونشر موقع ديلي هيلث بوست Daily Health Post المعنيّ بالشؤون الصحية، طريقة تحضير ومكونات أحد العصائر المخفوقة التي تتوفر محتوياته بالمنزل ويمكن إعداده بكل سهولة، إلا أن فوائده عظيمة في القضاء على آلام العظام، خاصة آلام الساقين والعمود الفقري.

المكونات

ويتكون العصير المخفوق من : برتقالة + 2 كوب من الأناناس + 2 عود من الكرفس + 2 ثمرة كمثرى + عصير ليمونة + قطعة من الزنجبيل + قطعة من الكركم الخام + القليل من الفلفل الأسود + نصف ملعقة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

يتم خلط كل المكونات في الخلاط، وليس في العصارة، لضمان الاستفادة من كل الألياف المتواجدة في المكونات، ويتم خلطها جيداً بعد إضافة القليل من الماء. العصير المخفوق أصبح جاهزاً للاستخدام، ويمكن الاحتفاظ به في إناء زجاجي مغلق جيداً لمدة 3 إلى 5 أيام.

ويحتوي هذا العصير على العديد من الفوائد الغذائية فالأناناس غني بالبروميلاين، وهو مركب يتميز بخصائصه المسكنة للآلام والمضادة للالتهابات المرتبطة بالتهاب المفاصل، أما البرتقال فقد توصلت الدراسات إلى أن تناول الكميات الكافية من فيتامين “C” يساعد في منع التهابات المفاصل ويحافظ على صحة المفاصل.

من جهة أخرى فإن الكرفس غني بفيتامين “K”، ويؤدي نقص هذا الفيتامين إلى ضعف العظام والغضاريف، وبالتالي يؤدي إلى الشعور بالألم عند ممارسة أي مجهود بينما الكمثرى غنية بفيتامين “C”، لذا فهي تقلل من إمكانية الإصابة بالتهاب المفاصل، خاصة الالتهاب الروماتويدي إضافة إلى فوائد الليمون الشهيرة.