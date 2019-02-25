وصفة طبية دينية يومية من عائض القرني

المواطن - الرياض

قدم الشيخ الدكتور عائض القرني وصفة طبية دينية بدنية يومية، لن تُكلف المسلم شيئًا، ولها أثر كبير.

وقال القرني: “أبشر بوصفة طبّية، دينية، بدنية، يومية، لا تُكلّفك شيئًا، المشي نصف ساعة يوميًّا، ارْكُضْ بِرِجْلِكَ.. مع دوام التسبيح، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ.. وشُرب الماء، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ”.

وأضاف القرني في سياق آخر: “أيها المؤمن: لا تخْشَ أيَّ مرهوب، فرزقك مُقدّرٌ مكتوب، ومن جميل ما قيل في هذا، قول مصطفى الماحي: يُجَاهدُ المرءُ والآمالُ تدفعهُ وليس يظفرُ إِلا بالذي قُدِرا ومن روائع الرافعي قوله: إن الله لا يُمسك عنّا فضله إلا حين نطلب ما ليس لنا أو ما لسنا له”.