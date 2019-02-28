وصول شعلة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص إلى أبو ظبي

المواطن - محمد سمعه

وصلت شعلة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص منذ قليل إلى مدينة أبو ظبي الإماراتية في جولة تستمر عشرة أيام قبل انطلاق الدورة الرياضية.

وكانت دولة الإمارات تسلّمت شعلة الألعاب العالمية في اليونان بعد إجراء المراسم الخاصة بإيقاد الشعلة.

ويذكر أنه من المقرر انطلاق دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في الرابع عشر من الشهر المقبل بعد 10 أيام من جولة الشعلة في دولة الإمارات، حيث تبدأ الرحلة بداية من الرابع وحتى الثالث عشر من شهر مارس المقبل.

ويشارك في الدورة 194 دولة يمثلهم 7500 لاعبة ولاعب، بجانب وجود 10000 مشترك يستعدون للمنافسة في أربع وعشرين رياضة خلال 12 يومًا.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت مؤخرًا في تنظيم بطولة كأس أمم آسيا 2019، والتي تُوج بها منتخب قطر على حساب منتخب اليابان.

ويذكر أن مراسم تسليم شعلة الألعاب الأولمبية لدولة الإمارات تمت في معبد زابيون بمدينة أثينا اليونانية.