وظائف أكاديمية شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أكاديمية شاغرة، لحمَلة درجة الدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيس في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

. أستاذ مساعد/ مشارك- إدارة الأنظمة الصحية.

. أستاذ مساعد/ مشارك- صحة المجتمع والبيئة.

. أستاذ مساعد/ مشارك- علم الأوبئة والإحصاء الحيوي.

. أستاذ مساعد/ مشارك- المعلوماتية الصحية.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من يوم الخميس الموافق 9 جمادى الثانية 1440هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 22 جمادى الثانية 1440هـ.

وأشارت الجامعة إلى أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).