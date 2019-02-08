وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة الملك فيصل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك فيصل توفر وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء على اسم “معيد ومحاضر”، في كل من كلية الهندسة، وكلية الآداب (قسم السياحة والضيافة)، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– الحصول على 75% كحد أدنى من اختبار القدرات العامة للجامعيين ولن يتم النظر في الطلبات التي لم ترفق نتيجة هذا الاختبار قبل موعد إغلاق التقديم.

– أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس/الماجستير من جامعة سعودية أو أخرى معترف بها.

– ألا يزيد عمر المتقدم عند التقديم على (30) لوظيفة معيد، وعلى (35) لوظيفة محاضر.

– ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.

– أن تكون الدراسة لجميع المؤهلات الجامعية بالانتظام الكلي.

– أن يكون حاصلاً في شهادة البكالوريوس/ الماجستير على تقدير لا يقل عن جيد جداً.

– ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم وترفع مع المستندات.

– أن تكون شهادة البكالوريوس في نفس التخصص المطلوب.

– للمتقدمين على وظيفة محاضر يجب أن يكون مؤهل الماجستير امتدادًا لتخصص البكالوريوس.

– أن يكون حسن السيرة ولائقاً صحياً.

– اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

ودعت الجامعة لمن تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة من خلال الدخول على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس، مع مراعاة أن يكون الملف المرفوع على موقع الجامعة ملفا واحدا بصيغة (pdf)، ويشمل المستندات والمرفقات التالية:

. سيرة ذاتية للمتقدم.

. صورة من شهادة البكالوريوس والسجل الأكاديمي (للمتقدم لوظيفة معيد).

. صورة من شهادة البكالوريوس والسجل الأكاديمي وكذلك صورة من شهادة الماجستير والسجل الأكاديمي (للمتقدم لوظيفة محاضر).

. صورة من درجة اختبار القدرات العامة للجامعيين والذي ينظمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي (قياس).

. صورة من توصية أكاديمية لاثنين من أساتذة المتقدم.

. صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة.

. صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).

. صورة من معادلة المؤهل لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم.

وأوضحت الجامعة أنه سيتم استقبال تقديم الطلبات إلكترونياً من يوم الأحد بتاريخ 5/ 6/ 1440هـ الموافق 10/ 2/ 2019م وسينتهي يوم السبت بتاريخ 11/ 6/ 1440هـ الموافق 16/ 2/ 2019م، علماً بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل التخصصات المطلوبة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)