وظائف إدارية بالهيئة العامة للأوقاف.. التقديم عبر هذا الرابط

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف بمدينة الرياض عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفتين إداريتين شاغرتين بالرياض، للعمل بمسمى (مدير مكتب)، لحملة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات في مجال مهام الوظيفة.

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مدير مكتب (وظيفتان).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

3- خبرة لا تقل عن خمس سنوات منها ثلاث سنوات في مجال مهام الوظيفة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/02/24م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).