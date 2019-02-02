وظائف إدارية بمستشفى الملك فيصل التخصصي

وظائف إدارية بمستشفى الملك فيصل التخصصي

2019/02/02
الساعة 3:11 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - الرياض

أعلنت مستشفى الملك فيصل التخصصي عن فتح باب التقديم على وظائف إدارية بمدينة الرياض لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس.

وأوضحت المستشفى أن الوظائف المطلوبة هي عدد 2 مساعد ثاني سلسلة الإمدادات بالمخازن الصيدلانية، وقسم التوزيع.

واشترطت للتقديم على الوظائف الحصول على شهادة الثانوية وخبرة لا تقل عن سنة في الإدارة أو المستودعات أو مجال ذو صلة ذو صلة مع مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

كما أعلنت مستشفى الملك فيصل، عن توفر وظيفة فني تصوير وثائق ثاني بمركز الوثائق ويشترط لها بكالوريوس أو دبلوم في تخصصات “إدارة، إدارة مستشفيات”.

وأشارت إلى أنه لا يشترط الخبرة لحملة البكالوريوس، ويشترط خبرة سنة لحملة الدبلوم.

 



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