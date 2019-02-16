وظائف إدارية شاغرة في المؤسسة العامة للري بالأحساء

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت المؤسسة العامة للري، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المؤسسة في محافظة الأحساء.

وبينت المؤسسة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. محرر لغوي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (اللغة العربية، الترجمة، الصحافة)، أو ما يعادلها.

. مستشار قانوني: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص القانون.

. مدير قسم تطوير تقنية الري والدعم الفني: درجة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة زراعية، الهندسة العامة).

. مدير قسم أمن وتكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسب الآلي).

وأوضحت المؤسسة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 28 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)