وظائف إدارية شاغرة في جمعية رفاق الخيرية بحائل

أعلنت الجميعة الخيرية لرعاية الأيتام بحائل “رفاق”، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال، لحملة درجة البكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
– أخصائي علاقات عامة.
– محاسب.
– أخصائي تقني.
وبينت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي:
. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
. أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى.
. ألا يقل عمر المتقدم عن (23) سنة، ولا يزيد عن (45) سنة.
. أن يكون لديه الخبرة في مجال الوظيفة المتقدم عليها.
. أن يكون متفرغاً للعمل بالجمعية.
. أن يكون من سكان مدينة حائل.
. أن يجتاز المقابلة الشخصية.
وأوضحت الجمعية أن التقديم متاح عبر موقع الجميعة الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 فبراير 2019م؛ والتقدديم مستمر حتى تاريخ 1 مارس 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).