وظائف إدارية شاغرة في شركة إكسترا بالخبر

وظائف إدارية شاغرة في شركة إكسترا بالخبر

2019/02/27
الساعة 8:32 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومتاجرها في محافظة الخبر.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي إدارة البيانات (للسعوديين).

. مدير متجر (للسعوديين).

. موظف مشتريات التجارة الإلكترونية.

. أخصائي وظيفي.

. مدير فرع (للسعوديين).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 فبراير 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 28 إبريل 2019م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 



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