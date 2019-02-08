وظائف إدارية شاغرة في شركة عبداللطيف اللوجستية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات عبداللطيف جميل المتحدة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع شركة عبداللطيف اللوجستية التابعة لها في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير الأمن والمرافق: درجة البكالوريوس في تخصص السلامة، أو التخصصات المرتبطة بالصناعة الأمنية، وإدارة المرافق.

. محاسب الفواتير: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 فبراير 2019م؛ مشيرة إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)