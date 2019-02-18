وظائف إدارية شاغرة لدى شركة إكسترا في الخبر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الخبر.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل ويب أول.

. مدير التجارة الإلكترونية.

. موظف مشتريات أول.

. مدير الإبداع.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 فبراير 2019م، والتقديم مُستمر حتى تاريخ 17 إبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)