وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة شاهيني في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في المدن التالية: “الرياض، والدمام، وخميس مشيط”.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. أمين مستودع (عدد وظيفتين/ الدمام).

. أمين صندوق (عدد وظيفتين/ خميس مشيط).

. أمين صندوق (عدد وظيفتين/ الرياض).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 أبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).