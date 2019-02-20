وظائف إدارية شاغرة للجنسين في شركة النهدي الطبية

وظائف إدارية شاغرة للجنسين في شركة النهدي الطبية

2019/02/20
الساعة 8:26 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من جدة، وأبها.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل نظم (للجنسين/ جدة): الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة.

. أخصائي دعم تقنية المعلومات (للسعوديين/ أبها): درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 



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