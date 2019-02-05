وظائف إدارية في الخطوط الجوية السعودية.. هنا رابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (أخصائي محاسبة Specialist Accountin).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي محاسبة (Specialist Accountin).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على درجة البكالوريوس فما فوق في تخصص المحاسبة.

3- يفضّل وجود خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

4- يجب معادلة الشهادة إذا كانت من خارج المملكة.

5- يجب أن يكون لدى المتقدم واحد أو أكثر من الشهادات المهنية التالية (CPA، CIA أو CISA، ACA، CMA، SOCPA).

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 2019/02/05م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).