وظائف إدارية للجنسين بمزارع فقيه للدواجن

المواطن - الرياض

أعلنت شركة مزارع فقيه للدواجن (دواجن فقيه) توفر وظيفة إدارية شاغرة للرجال والنساء، للعمل بمقر الشركة بمكة المكرمة ومحافظة جدة، بمسمى (مدير فئة منتجات).

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مدير/ة فئة منتجات (وظيفة واحدة).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص التسويق.

3- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابةً.

4- خبرة في مجال تسويق المواد الغذائية لا تقل عن سنتين.

5- العمر لا يقل عن 28 سنة ولا يزيد عن 45 سنة.

6- مقر العمل (مكة – جدة).

طريقة التقديم:

– للتقديم على الوظيفة المعلنة يرجى إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي مع كتابة اسم الوظيفة المطلوبة في موضوع الرسالة:

[email protected]