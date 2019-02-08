وظائف إدارية وصحية شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكيّة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي تخطيط اقتصادي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (اقتصاد، مالية واقتصاد، اقتصاد ومحاسبة)، ويفضل من لدية درجة الماجستير.

. أخصائي مكافحة أوبئة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (صحة بيئة، الهندسة البيئية، الأحياء، علم الحيوان، مكافحة الأوبئة).

. أخصائي تدريب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، إدارة الأعمال، الأمن والسلامة).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2/ 6/ 1440هـ؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9/ 6/ 1440هـ.

وبينت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)