وظائف إدارية وصحية شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

وظائف إدارية وصحية شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

2019/02/08
الساعة 12:19 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكيّة بالجبيل- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الملكيّة في محافظة الجبيل.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي تخطيط اقتصادي: درجة البكالوريوس في تخصصات: (اقتصاد، مالية واقتصاد، اقتصاد ومحاسبة)، ويفضل من لدية درجة الماجستير.

. أخصائي مكافحة أوبئة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (صحة بيئة، الهندسة البيئية، الأحياء، علم الحيوان، مكافحة الأوبئة).

. أخصائي تدريب: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، إدارة الأعمال، الأمن والسلامة).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2/ 6/ 1440هـ؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9/ 6/ 1440هـ.

وبينت الهيئة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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