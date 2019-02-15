وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة سيمينس

وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة سيمينس

2019/02/15
الساعة 7:58 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مسؤول الأعمال- البنية التحتية الذكية.

. فني كفاءة الطاقة.

. مسؤول الأعمال- الهيدروكربون.

. مسؤول الأعمال- الصناعة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 فبراير 2019م.

وبينت شركة سيمينس أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 



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