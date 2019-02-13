وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين في جامعة الطائف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الطائف عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة، لحملة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، في عدد من التخصصات، وترغب الجامعة في شغلها عن طريق المسابقة بالمواطنين السعوديين المؤهلين (من غير الموظفين)، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– مساعد إداري (للنساء/ الطائف).

– سكرتير (للرجال/ الطائف).

– فني مختبر (للجنسين/ تربة).

– فني مختبر (للجنسين/ الخرمة).

– فني مختبر (للجنسين/ رنية).

– مساعد إداري (للرجال/ تربة).

– مساعد إداري (للرجال/ الخرمة).

– مساعد إداري (للرجال/ الطائف).

– سكرتير (للرجال/ رنية).

– مراقب أمن وسلامة (للجنسين/ تربة).

– مراقب أمن وسلامة (للرجال/ الخرمة).

– مراقب أمن وسلامة (للجنسين/ رنية).

وبينت الجامعة أن المستندات المطلوب إرفاقها هي:

. صورة من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة.

. صورة واضحة من الهوية الوطنية.

. صورة من الخبرات العملية المطلوبة للوظيفة، ويشترط للخبرات غير الحكومية إرفاق بيان يثبتها من التأمينات الاجتماعية وخطاب من جهة العمل موضحًا به مسمى الوظيفة ومحددًا به بداية الخبرة ونهايتها باليوم والشهر والسنة.

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1440/6/12هـ، وينتهي يوم الخميس الموافق 1440/6/23هـ.

وللتقديم ومعرفة شروط الوظائف المعلنة وتفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).