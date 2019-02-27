وظائف بالخطوط الجوية السعودية لحملة الدبلوم.. هنا رابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بالشركة بمحافظة جدة، بمسمى (أخصائي تقنية المعلومات IT Specialist)، وذلك وفقًا للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي تقنية المعلومات (IT Specialist).

الشروط:

– درجة الدبلوم العالي في تقنية المعلومات أو علوم الحاسب الآلي أو في أي مجال آخر ذي صلة.

– يفضّل درجة البكالوريوس أو الماجستير في تقنية المعلومات أو علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات أو في أي مجال آخر ذي صلة.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 27/ 02/ 2019م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).