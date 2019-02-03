وظائف شاغرة بالهيئة العالمية للإغاثة والرعاية في جدة

المواطن - جدة

أعلنت الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية (هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية سابقاً) توفر وظيفة شاغرة بمجال الترجمة للعمل بالهيئة بمحافظة جدة، بمسمى (مترجم)، واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالٍ في تخصص اللغة الإنجليزية، وذلك وفقاً لبقية الشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مترجم (عدد وظيفة واحدة) (الأولوية للسعوديين).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عالٍ في تخصص اللغة الإنجليزية.

2- لديه خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التخصص (الترجمة).

3- يجيد استخدام الحاسب الآلي وبخاصة مجموعة الأوفيس.

4- يكون لديه إلمام باللغة الفرنسية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/02/03م وينتهي بعد أسبوع من تاريخه.

طريقة التقديم:

– تقدم السيرة الذاتية إلى مقر الأمانة العامة للهيئة بمدينة جدة – إدارة الموارد البشرية.

– أو ترسل على البريد الإلكتروني للهيئة:

[email protected]

– أو عبر الفاكس رقم:

0126518491