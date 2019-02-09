وظائف شاغرة على بند الأجور في بلدية محافظة الريث

الساعة 11:58 صباحًا

المواطن - جازان

أعلنت بلدية محافظة الريث التابعة لأمانة منطقة جازان توفر وظيفة شاغرة على بند الأجور فئة (أ)، للعمل بمسمى (عامل خدمات).

واشترطت البلدية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للشروط وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– عامل خدمات.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على الشهادة المتوسطة (الكفاءة).

طريقة التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي يوم الثلاثاء بتاريخ 2019/02/12م.

طريقة التقديم:

– ترسل السيرة الذاتية وجميع الأوراق إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]