وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية بالرياض وعسير

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في كل من الرياض، وعسير.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير قسم استثمار الوسائط الرقمية (الرياض): حاصل على درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصال الجماهيري، العلاقات العامة).

. محلل أول عمليات المبيعات (الرياض): حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات الإدارية)، أو أي تخصص ذي صلة.

. فني صيانة الشبكات (عسير): حاصل على شهادة الدبلوم في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، تقنية المعلومات، الاتصالات السلكية واللاسلكية، الإلكترونيات والاتصالات، الهندسة الكهربائية، الكمبيوتر، الهندسة الميكانيكية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)