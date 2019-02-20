وظائف شاغرة في شركة الشايع للتجارة بالرياض وجدة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشايع للتجارة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمتاجر التابعة لها في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مستشار مساعد مبيعات (جدة).

. منسق مشروع (جدة).

. منسق التوظيف (الرياض).

. مخطط تصاميم (الرياض).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 أبريل 2019م.

وأفادت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)