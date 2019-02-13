وظائف شاغرة في وزارة التعليم على لائحتي بند الأجور والمستخدمين .. هنا رابط التقديم

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة التعليم عن حاجتها لشغل وظائف على لائحتي ( بند الأجور والمستخدمين ) بمواطنين ومواطنات مؤهلين وفق الضوابط والإجراءات المعلنة، والمتبعة في وكالة الموارد البشرية للوزارة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي، أن الوظائف المتاح التقديم عليها، تأتي بمسميات ( مراسل مكتبي ومراسلة مكتبية وسائقين ) للعمل في ديوان الوزارة وقطاعاتها، مشيراً إلى أن استقبال الطلبات لهذه الوظائف سيكون اعتباراً من يوم الأحد 12 /6 إلى نهاية دوام يوم الخميس 6/16، على الرابط الإلكتروني (هنا) فقط، دونما أن يكون هناك تقديم ملفات ورقية تستدعي الحضور والمراجعة، مؤكداً دعوة الوزارة إلى من يرى في نفسه الكفاءة وفق الشروط المعلنة، تقديم طلبه إلكترونياً على الرابط المشار إليه ولمدة 5 أيام .

شروط التوظيف:

1- أن يكون سعودي الجنسية .

2-أن لا يقل عمر المتقدم عن ( 20 ) عاماً ولا يزيد عن ( 50 ) عاماً.

3-أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن لا يكون قد حكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة أو لديه سوابق .

4-أن يجيد القراءة والكتابة وأن لا يتجاوز مؤهله عن الثانوية العامة.

5- أن يكون لائقاً طبياً بسلامة الحواس وعدم وجود ما يعيقه عن أداء العمل.

6-أن يكون مقر السكن مدينة ( الرياض ) مع إحضار ما يثبت ذلك.

7-حضور المقابلة الشخصية في الموعد المحدد .

8-أن يكون من المسجلين على نظام ( ساعد ) بوزارة الخدمة المدنية .

وللمتقدمين على وظيفة ( سائق )، إضافة إلى ما سبق :

– أن لا يقل عمر المتقدم عن ( 18 ) سنة .

– أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول .