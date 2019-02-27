وظائف شاغرة لدى هيئة المحاسبين القانونيين في 5 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء، من ذوي الخبرة والخريجين من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، وبفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والخبر، والظهران، وشقراء”.

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. باحث مهني (عدد وظيفتين للرجال/ الرياض).

. سكرتير المدير العام (للرجال/ الرياض، وشقراء).

. خريجو تخصص المحاسبة (عدد 15 وظيفة للجنسين/ الرياض، وجدة، والخبر، والظهران).

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 فبراير 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 25 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا).