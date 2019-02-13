وظائف شاغرة للجنسين في الزامل القابضة بالخبر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. تنفيذي مبيعات الخدمة الداخلية (للنساء): درجة البكالوريوس في تخصصات: (التسويق، وإدارة الأعمال، أو الهندسة).

. مشرف المحاسبة (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية)، ويفضل درجة الماجستير.

وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).