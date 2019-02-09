وظائف شاغرة للجنسين في جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بحائل

أعلنت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية بحائل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفرعدد من الوظائف الإدارية والتعليمية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
. مدير معهد تدريب.
. مدير مركز اجتماعي.
. مديرة معهد تدريب.
. مدربة مسبح.
. منقذة مسبح.
. مديرة مركز اجتماعي.
. مسؤول علاقات عامة وإعلام.
. مصمم ومصممة- انفوجرافيك وموشن جرافيك.
. مدربين ومدربات- دورات تأسيسية وتطويرية.
. معلمين ومعلمات- لغة إنجليزية.
وبينت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي:
– أن لا يقل المؤهل عن درجة البكالوريوس.
– أن يكون المتقدم لديه خبرة مناسبة في مجال تخصصه.
– اجتياز المقابلة الشخصية.
– التفرغ التام للعمل.
وأوضحت الجمعية أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected])، علما بأن آخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019م.