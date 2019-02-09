وظائف شاغرة للجنسين في جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بحائل

وظائف شاغرة للجنسين في جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بحائل

2019/02/09
الساعة 6:34 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية للخدمات الاجتماعية بحائل، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفرعدد من الوظائف الإدارية والتعليمية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. مدير معهد تدريب.

. مدير مركز اجتماعي.

. مديرة معهد تدريب.

. مدربة مسبح.

. منقذة مسبح.

. مديرة مركز اجتماعي.

. مسؤول علاقات عامة وإعلام.

. مصمم ومصممة- انفوجرافيك وموشن جرافيك.

. مدربين ومدربات- دورات تأسيسية وتطويرية.

. معلمين ومعلمات- لغة إنجليزية.

وبينت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي:

– أن لا يقل المؤهل عن درجة البكالوريوس.

– أن يكون المتقدم لديه خبرة مناسبة في مجال تخصصه.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– التفرغ التام للعمل.

وأوضحت الجمعية أن على الراغبين والراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected])، علما بأن آخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق 14 فبراير 2019م.



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