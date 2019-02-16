وظائف شاغرة للجنسين في شركة النهدي بالرياض وخميس مشيط

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل من الرياض، وخميس مشيط.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. قائد فريق المستودع (للرجال/ الرياض).

. مساعدة صيدلي (للسعوديات/ خميس مشيط).

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)