وظائف شاغرة للجنسين في مدينة الملك سعود الطبية

وظائف شاغرة للجنسين في مدينة الملك سعود الطبية

2019/02/21
الساعة 10:08 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض- عبر موقعها الإلكتروني- توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادات الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في العاصمة الرياض.

وأبرزت المدينة الطبية أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. سكرتير (للرجال): شهادة الدبلوم في تخصصات: (السكرتارية الطبية، أو السكرتارية التنفيذية).

. مساعد طبيب الأسنان (للنساء): شهادة الدبلوم في تخصص مساعدة طب الأسنان، أو أي مجال ذي الصلة.

وبيَّنت المدينة الطبية أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 21 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 



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