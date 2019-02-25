وظائف شاغرة للجنسين في مطارات الرياض

المواطن - الرياض

أعلنت شركة مطارات الرياض بالتعاون مع صندوق (هدف) توفر وظيفة تقنية شاغرة للرجال والنساء، من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل)، لحملة الشهادة الجامعية البكالوريوس في تخصص الحاسب وتقنية المعلومات، للعمل بالمسميات التالية (مطوّر برامج)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مطوّر برامج.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص الحاسب وتقنية المعلومات.

3- حديث التخرج.

3- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

4- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

5- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 2019/02/25م.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).