وظائف شاغرة للجنسين لدى شركة ميدغلف للتأمين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني “ميدغلف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، على مسمى “مدير حسابات- قسم المبيعات المباشرة”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المنطقة الوسطى.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحملة شهادة الثانوية العامة أو شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 مايو 2019م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)