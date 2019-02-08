وظائف شاغرة للجنسين لدى مجموعة إيلاف في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة إيلاف- المتخصصة بقطاع الضيافة الفندقية والسياحة والسفر – عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للرجال والنساء، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، ومكة المكرمة، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مسؤول مبيعات أول (للرجال/ الرياض).

. موظف خدمة عملاء (عدد وظيفتين للرجال/ مكة المكرمة).

. موظف علاقات النزلاء (للسعوديات/ جدة).

. موظفة الحجوزات (للسعوديات/ جدة).

. وكيل مركز خدمة الضيوف (للسعوديات/ جدة).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)