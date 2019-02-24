وظائف شاغرة للجنسين لدى مصرف الراجحي

وظائف شاغرة للجنسين لدى مصرف الراجحي

2019/02/24
الساعة 4:46 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
1795
0
طباعة
المواطن- خالد الأحمد

أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في المدن التالية: “الرياض، والدمام، والباحة، وصامطة”.

وأبرزت إدارة المصرف أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير العلاقات- التجارية (للرجال/ الدمام).

. مدير فرع (عدد وظيفتين للنساء/ الباحة).

. مدير فرع (للنساء/ صامطة).

. قائد فريق- العلاقات (للنساء/ الرياض).

. مساعد مشرف ملفات معلومات العملاء (للنساء/ الرياض).

وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 أبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم