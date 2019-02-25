وظائف شاغرة للرجال في تكافل الراجحي.. التقديم عبر هذا الرابط

أعلنت شركة تكافل الراجحي للتأمين بالتعاون مع صندوق (هدف) توفر وظيفة شاغرة للرجال بالقصيم بمسمى (ممثل خدمة العملاء) من خلال برنامج تمهير (للتدريب على رأس العمل) لحملة درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص التسويق، وذلك وفقاً للمسميات والشروط الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– ممثل خدمة العملاء.
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص التسويق.
وصف التدريب:
– بيع منتجات الراجحي تكافل من خلال فروع مبيعـات الأفراد.
– خدمة العملاء ما بعد البيع – العمل الميداني بنسبة 95%.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 1440/06/20هـ.
طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).