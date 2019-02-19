وظائف شاغرة للرجال لدى مراكز عبور في جازان

وظائف شاغرة للرجال لدى مراكز عبور في جازان

2019/02/19
الساعة 8:34 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر عدد من الوظائف الصحية والتعليمية الشاغرة للرجال من السعوديين وغير السعوديين، لحملة درجة الماجستير ودرجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في مدينة جازان.

وبيّنت المجموعة أن الوظائف المتاحة وفق التخصصات التالية:

. أخصائي علم نفس.

. أخصائي اجتماعي.

. أخصائي تمريض.

. أخصائي علاج طبيعي.

. أخصائي تربية خاصة.

وأوضحت المجموعة أن على الراغبين بالتقديم تسجيل طلباتهم عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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