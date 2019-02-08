وظائف صحية شاغرة للجنسين في جامعة الباحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الباحة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عدد من التخصصات، وترغب بشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة علميا وعمليا؛ وذلك للعمل في المركز الطبي الجامعي بالمدينة الجامعية بالعقيق.

وأبرزت الجامعة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي تمريض (للنساء).

. أخصائي أشعة تلفزيونية (للنساء).

. صيدلي- صيدلة إكلينيكية (للرجال).

. طبيب استشاري- باطنة عامة (للرجال).

. طبيب استشاري- نساء وولادة (للرجال).

. طبيب نائب- طب طوارئ (للرجال).

. طبيب نائب- أطفال (للرجال).

. طبيب نائب- علاج عصب وجذور الأسنان (للرجال).

. طبيب نائب- أطفال (للنساء).

. طبيب نائب- نساء وولادة (للنساء).

. طبيب نائب- نفسية (للرجال).

. طبيب مقيم- طب وجراحة الأسنان (للرجال).

. طبيب مقيم- طب وجراحة الأسنان (للنساء).

. طبيب مقيم- عام (للرجال).

. طبيب مقيم- عام (للنساء).

. مساعد صحي- تخطيط قلب (للرجال).

. فني مساعد طبيب أسنان (للرجال).

. فني مساعد طبيب أسنان (للنساء).

. فني استعاضة أسنان معادن (للنساء).

. فني سجلات طبية (للنساء).

وبينت الجامعة أن الوثائق المطلوبة هي:

– صورة واضحة من الهوية الوطنية أو سجل الأسرة للنساء.

– صورة واضحة من المؤهلات العلمية للمتقدمين على الوظائف.

– صورة واضحة من شهادة المعادلة للحاصلين على المؤهلات من خارج المملكة.

– شهادة تصنيف مهني لمؤهل الممارس الصحي العلمي والعملي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تؤكد كفاءته المهنية للفئة المراد شغلها.

– تسجيل مهني للممارس الصحي (ساري المفعول) صادر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضحت الجامعة أن على الراغبين والراغبات بالتقديم ممن تتوفر لديهم شروط شغل الوظائف التقدم للمركز الطبي الجامعي بالمدينة الجامعية بالعقيق خلال خمسة أيام اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1440/6/5هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)