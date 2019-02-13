وظائف قيادية شاغرة في شركة موبايلي بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير مشاريع تقنية المعلومات وإدارة المحافظ: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، علوم الحاسب الآلي، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

. مدير عقود تقنية المعلومات وإدارة الميزانية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

. مسؤول إدارة القوى العاملة: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 مارس 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).