وظائف لحملة البكالوريوس في شركة ياسرف

المواطن - متابعة

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف) عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس لذوي الخبرة، وذلك للعمل بمقر الشركة بينبع، بالمسميات التالية (مشرف وحدة تفتيش المناطق، ومشرف وحدة الأجهزة والأجهزة الكهربائية، ومستشار بيئي، ومهندس التآكل)، وفقاً للشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مشرف وحدة تفتيش المناطق (غير مناطق العمليات) (Area Inspection Unit Supervisor – Non-Process Area):

– درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

2- مشرف وحدة الأجهزة والأجهزة الكهربائية (Electrical / Instrument Unit Supervisor):

– درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

3- مستشار بيئي (Environmental Advisor):

– درجة البكالوريوس في البيئة أو العلوم أو الهندسة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

4- مهندس التآكل (Corrosion Engineer) (وظيفتان):

– درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 7 سنوات.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءًا اليوم الأحد بتاريخ 2019/02/10م وينتهي بتاريخ 2019/03/12م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا