وظائف لحملة الدبلوم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث

المواطن - الرياض

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف لحملة الدبلوم فما فوق، للعمل بمدينة الرياض ومحافظة جدة، بالمسميات التالية (منسق إداري أول، واختصاصي سريري مساعد الأمراض النفسية، وفني مختبر، ومساعد أول سجلات طبية، وأخصائي سجلات طبية، وأخصائي طب طوارئ)، وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه.

الوظائف:

* الرياض:

1- منسق إداري أول:

– درجة الماجستير أو البكالوريوس في إدارة المستشفيات أو أي تخصص ذات صلة.

– لحملة الماجستير خبرة سنة واحدة، ولحملة البكالوريوس خبرة ثلاث سنوات في مجال ذات صلة.

2- اختصاصي سريري مساعد الأمراض النفسية:

– درجة الدكتوراه مع خبرة 5 سنوات أو درجة الماجستير مع خبرة 8 سنوات أو درجة البكالوريوس مع خبرة 10 سنوات، وجميع المؤهلات في تخصصات علم النفس.

3- فني مختبر:

– درجة البكالوريوس أو دبلوم لمدة سنتين في علوم المختبرات السريرية أو دبلوم في التمريض، مع خبرة موضحة لحملة الدبلوم في الرابط أدناه.

4- مساعد أول سجلات طبية:

– مطلوب درجة البكالوريوس أو دبلوم في إدارة المستشفيات أو إدارة الأعمال أو أي تخصص ذات صلة مع خبرة موضحة بالرابط أدناه.

5- أخصائي سجلات طبية:

– درجة البكالوريوس أو دبلوم في إدارة السجلات الطبية أو أي تخصص ذات صلة مع خبرة موضحة بالرابط أدناه.

* جدة:

1- أخصائي طب طوارئ:

– درجة البكالوريوس أو دبلوم في خدمات الصحة في حالات الطوارئ أو أي تخصص ذات صلة مع خبرة مذكورة بالرابط أدناه.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/04/22م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- منسق إداري أول:

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2- اختصاصي سريري مساعد الأمراض النفسية:

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3- أخصائي طب طوارئ (جدة):

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4- فني مختبر:

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5- مساعد أول سجلات طبية:

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6- أخصائي سجلات طبية:

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