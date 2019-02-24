وظائف لذوي الخبرة العالية بشركة التعدين العربية السعودية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة شاغرة لذوي الخبرة العالية، للعمل في مدينة رأس الخير الصناعية بالمنطقة الشرقية (Ras Al Khair Industrail City)، بمسمى (رئيس قسم التخطيط والاقتصاد Section Head-Planning & Economics)، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– رئيس قسم التخطيط والاقتصاد (Section Head-Planning & Economics).

الشروط:

1- درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة ويفضّل درجة الماجستير في القيادة وإدارة الأعمال.

2- خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة الأعمال والعمليات مع المشاريع والخبرات الهندسية مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مستوى إشرافي.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 2019/02/24م.

طريقة التقديم: لمعرفة بقية التفاصيل وللتقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).